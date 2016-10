Karling: Irgendwann ist jeder reif

Drei neue Image-Spots bewerben die Migros Bank auf 19 TV-Stationen und online, wie die Agentur Karling in einer Mitteilung schreibt.

Die Filme basieren auf der Beobachtung, dass viele Menschen erst im Verlauf ihres Lebens merken, was ihnen wichtig ist – sei dies bei der Wahl des Partners, der Tätigkeit oder der Bank.







Während der 30-Sekunden Spots begleite die Bank ihre Darstellerinnen und Darsteller durch deren ganz persönlichen Reifeprozess im Leben.







Sie werden älter, machen gute, aber auch schlechte Erfahrungen. Jeder findet seinen eigenen Weg und irgendwann auch die passende Bank.







Die Stories spielen in Ultrazeitlupe auf einem Trampolin. Jeder Sprung katapultiert den Betrachter in eine neue Lebensphase. Gedreht wurde mit 1000 Bildern pro Sekunde an vier Orten in der Schweiz.

Hans

Hans

Helena

Helena

Helena

Die von Karling, Regisseur Nico Beyer und Rocket Film produzierten Spots laufen seit Mitte Oktober. (pd/clm)