Ruf Lanz: Jubiläumskampagne für 20 Jahre Tier im Recht

Tier im Recht (TIR) kämpft seit 20 Jahren für tiergerechte Gesetze und ihren konsequenten Vollzug. Zum Jubiläum kreierte Ruf Lanz eine Kampagne mit der Botschaft: «Solange Tiere wie Müll behandelt werden, braucht es uns», wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

In diesen 20 Jahren seien viele Fortschritte zum Wohl der Tiere erzielt worden. So sind Tiere seit 2003 im Schweizer Recht keine Sachen mehr; ist ihre Würde seit 2008 ausdrücklich durch das Tierschutzgesetz geschützt und hat sich die Anzahl von Strafverfahren wegen Tierquälereien in den letzten Jahren vervielfacht.

Laut Mitteilung leiden dennoch noch immer unzählige Tiere in der Schweiz unter gesetzeswidrigen Bedingungen und werden viele Tierschutzdelikte nicht angemessen oder überhaupt nicht untersucht und bestraft.

Die Kreativagentur Ruf Lanz arbeite seit fünf Jahren erfolgreich für Tier im Recht (TIR) und wurde für ihre prägnanten Kampagnen vielfach ausgezeichnet. Für die Umsetzung der aktuellen Kampagne konnten die Kreativen via Visualeyes International das Carioca Studio in Bukarest gewinnen, das laut Lürzer’s Archive im Bereich Fotografie, Post Production und CGI zur Weltspitze zählt. In enger Zusammenarbeit sind die «herzerweichenden» Tiere geschaffen worden, die an Müllsäcke erinnern.

Alle Bilder sind vollständig am Computer entstanden, mittels Full CGI. Die neue TIR-Kampagne wird ab Mitte Oktober auf Inseraten, Plakaten, Postkarten sowie in diversen Online-Anwendungen zu sehen sein. Nach dem 20-Jahr-Jubiläum kommt die Kampagne mit angepasstem Text weiterhin zum Einsatz.

Verantwortlich bei Tier im Recht (TIR): Gieri Bolliger (Geschäftsleiter), Christine Künzli (stv. Geschäftsleiterin), Vanessa Gerritsen (stv. Geschäftsleiterin), Michelle Richner (rechtswissenschaftliche Mitarbeiterin); bei Ruf Lanz: Danielle Lanz, Markus Ruf (Creative Direction), Isabelle Hauser (Art Direction), Markus Ruf (Text), Linda Egloff (Beratung); Umsetzung: Carioca Studio@Visualeyes International. (pd/clm)