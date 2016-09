Numéro10: Kampagne von Terre des hommes kreiert

Die zweisprachige Berner Kommunikationsagentur befreit sich von den üblichen Bildern vieler NGOs, die eine gedrückte Stimmung verbreiten, moralisieren und Schuldgefühle wecken, und führt das Publikum auf eine Reise in die Fantasiewelt von Kindern, wie die Agentur Numéro10 in einer Mitteilung schreibt.

Denn Kinder hätten eine wichtige, einzigartige Fähigkeit: die Vorstellungskraft. Alleine mit der Macht ihrer Träume können sie ein blosses Stück Karton in eine uneinnehmbare Burg oder eine Überschallrakete verwandeln. Die Agentur nutzt diese Augenblicke der Sorglosigkeit, Frische und Leichtigkeit, um aufzuzeigen, dass Kinder in allen Lebenssituationen das Recht haben, ganz einfach Kinder zu sein.









Zum Vergrössern klicken.



Zum Vergrössern klicken.

Die vier Printmotive der Kampagne zeigen Kinder aus der ganzen Welt in ihrer Heimat, festgehalten in einem Augenblicke der Träumerei und des Spiels. Der mit Stop Motion realisierte Spot erweckt ihre Vorstellungswelt zum Leben. Er lädt das Publikum ein, diesen Augenblick der Realitätsflucht zu teilen und sich an die eigene Kindheit zu erinnern.

TDH_20s_1_DE

Der Text ist so konstruiert, dass sich die Marke durch die Wiederholung von «Terre de» zusammen mit einem mit der Kindheit verbundenen Ausdruck festsetzt und damit den Bekanntheitsgrad fördert. Da der Markenname Terre des hommes auf allen Märkten französisch bleibt, hat sich die Agentur dazu entschieden, die Wurzeln der Marke konsequent umzusetzen und präsentiert für die Deutschschweiz ein identisches Konzept auf Französisch.

Die nationale Kampagne zeigt sich ab dem 26. September im Fernsehen, auf Plakaten und Mobilgeräten, in der Presse und sozialen Medien. (pd/clm)