Cannes Lions 2018: Keine weiteren Löwen für die Schweiz

Nachdem die Schweiz in den letzten Tagen an der Werbe-Weltmeisterschaft in Cannes vier Bronze- und eine Silber-Medailllen geholt hat, ist nun Schluss. An Tag vier kommt kein weiteres Edelmetall dazu.

Als einzige Schweizer Agentur war Jung von Matt/Limmat auf der Shortlist Media («Childbook» für Graubünden Ferien) sowie PR («Freundlichen Fotografierverbot» in Bergün für Graubünden Ferien) vertreten – ging an den Award-Shows am Abend aber leer aus.

Am Donnerstag sind weitere Shortlists publiziert worden – und zwar in den Kategorien «Sustainable Development Goals», «Glass», «Titanium» und «Creative Effectiveness». Schweizer Agenturen sind allerdings keine darauf zu finden.

Damit zeigt sich der aktuelle und abschliessende Medienspiegel der Cannes Lions 2018 wie folgt:

(wid)

