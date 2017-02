Notch Interactive: Mehrstufigen Pitch um Rivella gewonnen

Notch Interactive ist die neue digitale Leadagentur für die Schweizer Kultmarke Rivella. Die Kreativagentur für digitale Kommunikation setzte sich in einem mehrstufigen Pitch durch, wie es in einer Mitteilung heisst. Ab sofort zeichnet Notch Interactive für den digitalen Content und alle Social-Media-Kanäle sowie Kampagnen von Rivella verantwortlich. «Mit unserem neuen Partner Notch wollen wir unsere Präsenz in den digitalen Kanälen stärken. Wir sind überzeugt, dass Notch uns kreative und ergänzende Wege aufzeigt, um vermehrt mit unserer jungen Zielgruppe zu interagieren», wird Annika Montalenti, Media & Digital Communications Manager bei Rivella, in der Mitteilung zitiert.

Peter van der Touw, CEO Notch Interactive, ist begeistert über die neue Marke auf der Kundenliste: «Wir finden es klasse, dass sich eine Schweizer Traditionsmarke für uns als noch junge, digitale Agentur begeistern kann. Gemeinsam mit Rivella sind wir überzeugt, durch Immersive Storytelling, die richtige Sprache für die anvisierte Zielgruppe in den digitalen Kanälen gefunden zu haben.»

Die ersten Arbeiten von Notch Interactive sind bereits für April geplant. (pd/cbe)