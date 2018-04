Schweizerische Lauterkeitskommission: Neuer Stiftungsrat und Kammermitglieder gewählt

Für eine dreijährige Amtszeit vom 1. Mai 2018 bis 30. April 2021 hat die Stiftung der Schweizer Werbung für die Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation zwei neue Kammermitglieder sowie einen neuen Stiftungsrat gewählt, wie es in einerMitteilung heisst. Neue Kammermitglieder sind Catherine Purgly, Geschäftsführerin des Verbandes Leading Swiss Agencies LSA, die Peter Leutenegger in der Zweiten Kammer ersetzt, und David Schärer, Co-Geschäftsführer Rod Kommunikation, der in der Dritten Kammer den Platz von Ueli Custer übernimmt.

Die drei Kammern setzen sich aus je drei Mitgliedern zusammen, die von einem guten Dutzend nicht stimmberechtigten Fachexpertinnen und -experten unterstützt werden. In jeder Kammer sind die Konsumentenorganisationen – Stiftung für Konsumentenschutz SKS, Konsumentenforum KF und Fédération Romande des Consomateurs FRC –, die Medienschaffenden/PR-Fachleute sowie die Werbe­fachleute/Werbeauftraggeber und Medienanbieter paritätisch vertreten.



Paritätische Vertretung von Konsumenten, Medien und kommerzieller Kommunikation

Catherine Purgly führt seit 2015 die Geschäfte des LSA, wo sie ebenfalls die Nachfolge von Peter Leutenegger angetreten hat. Nach Erfahrungen in diversen Agenturen wie Publicis, Advico Young & Rubicam und Wunderman Cato Johnson war Catherine Purgly von 2003 bis 2011 Mitglied der Geschäftsleitung der Draftfcb/Lowe Group. Bevor sie die Geschäftsleitung des LSA übernahm, war sie zuletzt während drei Jahren selbstständige Beraterin für Markenstrategie und -konzeption.

David Schärer, der seine Karriere in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit begann, ist Co-Geschäftsführer der Agentur Rod Kommunikation in Zürich, die er 2007 gemeinsam mit Regula Bührer Fecker gegründet hat. Schärer referiert regelmässig an diversen Bildungsinstituten wie der Hochschule Luzern, der HTW Chur oder der Ad School und wurde bereits zwei Mal für den Titel «Werber des Jahres» nominiert.



Neu in ihren Stiftungsrat wählte die Stiftung der Schweizer Werbung für die Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation den Medienrechtler Lorenzo Cicco, der beim Werbevermarkter Admeira als Director Legal & Compliance tätig ist. Er bringt grosse Expertise im Bereich Werbevermarktung und Medienrecht mit und amtiert unter anderem als Prüfungsexperte im Fachbereich Recht von Swiss Marketing (SMC). Lorenzo Cicco ersetzt als Stiftungsrat wie auch als Fachexperte der Lauterkeitskommission Othmar Stadelmann vom gleichen Unternehmen als Vertreter der Werbeauftragnehmer.



Die Namen sämtlicher Kammermitglieder sowie der Fachexpertinnen/-experten sind auf der Website der SLK zu sehen. (pd/maw)