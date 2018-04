Y&R Group Switzerland: Po-Duscher, die Klartext reden

Die Y&R Group Switzerland hat sich in einem internationalen Pitch durchgesetzt und kann Geberit Aqua Clean nun schon im zehnten Jahr zu ihren Kunden zu zählen, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Hersteller von Dusch-WCs wolle sich nicht nur in Sachen Design, Komforttechnologie und Qualität, sondern auch in der Kommunikation von der Konkurrenz abheben.

«Ein WC ist von Haus aus ein Low-Interest-Produkt, und viele wissen noch gar nicht, dass sie ein Dusch-WC brauchen. Wir müssen also ein Produkt attraktiv bewerben, das viele noch gar nicht oder dessen Vorteile die meisten noch nicht kennen.» wird Margit Harsch, Head Geberit AquaClean, in der Mitteilung zitiert.

Die Idee der Kampagne basiere auf einem «erfrischenden Insight»: Sauberkeit gibt Selbstvertrauen. Wer Geberit Aqua Clean benutzt, fühle sich den ganzen Tag wie frisch geduscht und strahle Sicherheit und Attraktivität aus. Genau das will die Kampagne mit zwölf unterschiedlichen Menschen zeigen, die selbstbewusst auf einem Dusch-WC Platz nehmen und dazu pointierte Statements abgeben. Das Ziel sei, Geberit Aqua Clean als selbstverständliches Lifestyle-Produkt zu positionieren. So selbstverständlich wie die tägliche Dusche.





Die Kampagne umfasst Bewegtbild, Anzeigen, Plakate, POP- und Online-Massnahmen und ist ab sofort in 15 internationalen Märkten zu sehen. Damit die Kommunikation in jedem Markt den richtigen Ton trifft, ist die Kampagne modular aufgebaut. Zu jedem der zwölf Testimonials können verschiedene Statements kombiniert werden – von edukativ bis provokativ.

Für die hochwertigen Foto- und Filmaufnahmen zeichnet der bekannte Schweizer Porträt- und Modefotograf Marco Grob verantwortlich. Die visuelle Gestaltung orientiert sich am neuen CI/CD der Geberit Gruppe.





Verantwortlich bei Geberit International: Martin Baumüller (Leitung Konzernbereich Marketing & Brands); Margit Harsch (Head Geberit Aqua Clean), Susanne Wyss (Marketing Campaign Manager Geberit Aqua Clean), Sylvia Petrick (Marketing Communications Manager Geberit Aqua Clean.), Tanja Hug (Marketing Communications Manager Geberit Aqua Clean), Brigitte Selden (Social Media Manager / Editor Geberit Aqua Clean); verantwortlich bei Y&R Group Switzerland: Advico Y&R: Markus Gut (CCO), Julia Brandstätter (Konzept/Text), Michael Gallmann (Konzept/AD), Linda Solanki (Text), Diana Zberg, Konstantinos Gkikas (Grafik), Urs Krucker, Lukas Diem (Strategie), Julie Macé, Corinna Conti, Kerstin Schnyder (Beratung), Elias Zurbuchen (DTP), Rafael Tucev (Programming); Filmproduktion Eqal Visual Productions: Lea Rindlisbacher, Annette Hoffmann (Producer), Marco Grob (Fotografie & Regie), James Henry (DOP), Philipp Junker (Styling); Amp (Musik). (pd/maw)