Ortsunabhängige Angebote der Patientenversorgung sind längst auf dem Vormarsch. Doch viele Ärzte sind sich des Wandels hin zum Hausbesuch 2.0 kaum bewusst oder haben Vorbehalte gegenüber dem noch jungen Arbeitsfeld Digital Health, so jedenfalls schreibt es Leo Burnett in einer Mitteilung.

Medgate will jetzt mit einer breit angelegten Recruitment- und Image-Kampagne in die Offensive gehen. Die Botschaft rückt dabei die neue Nähe zum Patienten in den Fokus: «Jetzt können Sie als Arzt überall für Ihre Patienten da sein.»

Neue Wege will Medgate auch mit der Live-Dialogmassnahme «Arzttermin für Ärzte» gehen. Via LinkedIn und E-Mailing werden Ärzte dazu eingeladen, sich mit einem Kollegen auszutauschen, der bereits für Medgate arbeitet und die Vorzüge aus eigener Erfahrung kennt. Der anschliessende Austausch findet per Videocall statt, genau wie bei einer regulären Konsultation.

Zu sehen ist die Kampagne in diversen Ärztetiteln, online und auf allen relevanten Karriereportalen in der Schweiz und einigen weiteren umliegenden Ländern in Westeuropa.

Verantwortlich bei Medgate: Cédric Berset (Director Marketing, Communications & Sales), Anja Nusser (Director Human Resources), Céline Futterknecht (Manager Marketing Communications), Daniel Karpati (Digital Product Manager), Céline Klauser (Manager Corporate Communications); verantwortlich bei Leo Burnett Schweiz: Axel Eckstein (ECD), Rolf Zimmermann (Strategie), Christian Bircher (CD), Bastian Otter (Text), Dominik Zekar (Grafik), Lara Cavelti (Beratung), Melanie Afflerbach (Art Buying), Wolfgang Zlodej (Fotografie); verantwortlich für den neuen Markenauftritt: MetaDesign; verantwortlich für die technische Umsetzung der Landingpage: Icontel. (pd/eh)