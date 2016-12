tbd.: Ruckzuck durch Winterthur mit dem Bus

Man mag den ÖV hassen oder lieben, eines lässt sich nicht bestreiten: Zu den Hauptverkehrszeiten liebäugelt wohl so mancher Automobilist manchmal mit Bus, Tram und S-Bahn, heisst es in einer Mitteilung.

Stadtbus Winterthur treibt diesen sporadischen Flirt nun einen Schritt weiter. Zwei Motive enthüllen augenzwinkernd, was in ihren Bussen steckt. Zu den Stosszeiten, so die Botschaft, ist ein Bus nämlich tatsächlich ein attraktiver Wagen für den Stadtverkehr: ähnlich schnell wie die Schnellsten, kommt selbst da durch, wo andere passen müssen und hat zudem überall einen garantierten Parkplatz.

Die beiden Motive werden als Plakate, Social Media Ads und weiteren Anwendungen eingesetzt. Konzipiert wurden sie von der Agentur tbd und realisiert vom CGI-Studio Flaeck.



Verantwortlich auf Kundenseite: Michael Poysden (Leiter Marketing & Verkauf Stadtbus Winterthur), Peter Schilde (Marketing-Kommunikation), Lukas Tenger (Leiter Marketing ZVV); bei tbd.: Tom Seinige, Sandro Nicotera (Kreation), Susan Bosshard, Alexandra Reis (Beratung). (pd/cbe)