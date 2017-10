Werte wie Qualität, Perfektion, Vertrauen und Sicherheit sind zentral für einen Finanzdienstleister. Auch die Kunden von SIX setzen auf dieselben Werte, sie werden jedoch in anderer Form gelebt und umgesetzt. Diesen Umstand macht sich SIX Payment Services zu Nutzen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Mit einer emotionalen und nahbaren Kampagne wurden die Kernwerte für den Einzelhandel, für Hotels, Transport, E- und M-Commerce, Restaurants und Petrol definiert und inszeniert. Die Umsetzung erfolgte mittels Bewegtbild und Printsujets, welche seit September in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Luxemburg im Einsatz sind.



Verantwortlich bei SIX: Janet Thierry-Wolf (Head Marketing & Communication Merchant Services); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal, Manuela Marty (Beratung), Karin Estermann, Marcus Josty, Gianin Walter (Krea), Judith Maurer (Text); Produktion: Wiener Wohnzimmer, Obscura. (pd/cbe)