Cannes Lions 2017: Weitere fünf Arbeiten auf den Shortlists

In der Kampagne «Search racism. Find truth.» von FCB Zürich kommen geflüchtete Menschen zu Wort und schildern ihre Sicht der Dinge. Diese Arbeit schaffte es nun in der Kategorie «Creative Effectiveness» auf die Shortlist. Schon im letzten Jahr holte «Search racism. Find truth.» in Cannes vier Löwen.



Shell Brands International aus Baar hat mit «Gravitylight: Turning Gravity into Light» schon zwei Bronze-Löwen geholt (persoenlich.com berichtete). Nun steht die Arbeit «Best Day of my Life» auf der Shortlist «Digital Craft». In den Youtube-Charts der besten Werbevideos ist dieser Spot auf Rang 4 (persoenlich.com berichtete).



«Haben Fische eigentlich auch Durst?» Diese Frage stellt ein Rentner im TV-Spot der Mobiliar. Dieser stammt aus dem Hause Wirz und steht nun auf der Shortlist «Film Craft».



In der Kategorie «Film» kommt Publicis mit «Neon Lamps» für Esmog Protect auf die Shortlist:



Und Jung von Matt/Limmat darf in der Kategorie «Radio» auf einen weiteren Löwen hoffen. Der Radiospot «Christian U.» für den Baumarkt Obi schaffte es auf die Shortlist.



Die Award Ceremony für diese Kategorien findet am Freitagabend statt. (cbe)