WS Kommunikation: Wenn der Opel-Blitz einschlägt

Die 360-Grad-Kampagne #Blitzaktion lehnt sich an das Logo der deutschen Traditionsmarke an und spielt ausserdem mit deren neuem Image. Daran wurde unter der Führung der Konzernzentrale in Rüsselsheim in den letzten Jahren viel gearbeitet: Opel tritt heute frischer, jünger und frecher in Erscheinung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Imagepolitur und Verkaufsaktion

WS Kommunikation nutzt die neue Wahrnehmung der Marke Opel aktuell für deren authentische und unverkrampfte Bewerbung in der Region Basel. Die #Blitzaktion steht ausserdem für einen multimedialen Auftritt zur Aktivierung des Verkaufs von Lagerfahrzeugen im Opel-Center Basel des Autohändlers Asag Auto AG. Für die bis Ende Mai laufende Kampagne kommen offline F12-Plakate, Anzeigen in BaZ, BZ und «20 Minuten», Radiospots sowie grosse Plakatierungen auf Trams (F24) und Bussen (F200) der Basler Verkehrs-Betriebe zum Einsatz.

Digital etwas los

Online hat WS Kommunikation die Kampagne auf einer Landingpage, mit einem digitalen Newsletter sowie mit hoher Präsenz auf den eigenen Social-Media-Kanälen (primär Facebook) zum Leben erweckt. Eine programmatische Display-Kampagne (Desktop und Mobile) kombiniert mit Facebook-Ads runden die Offensive ab. Inhaltlich weist die Kampagne auf die Zusatzleistungen hin, die Opel-Kunden beim Kauf eines Lagerfahrzeugs im Opel-Center Basel geschenkt erhalten. Gleichzeitig sorgt ein Wettbewerb mit Gewinnchancen auf attraktive Gadgets vor Ort und punktuell auf Facebook für Leben beim Autohändler.

Verantwortlich bei ASAG: Michel Tschanz (Geschäftsführer Opel Center Basel), Geraldine Oesch (Marketingassistentin); bei WS Kommunikation: Reto Meyer (Gesamtverantwortung), Markus Stöckli (Creative Direction), Moritz Schibler (Text, Social Media), Alexander Bürgin (Webdesign und Programmierung), Nadine Wolleb (Beratung). (pd/cbe)