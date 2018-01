AZ Medien betreibt das zum Weltkonzern Virgin gehörende Radio in der Deutschschweiz auf zwei Kanälen via DAB+ und Webradio. Sendestart war am Mittwoch (persoenlich.com berichtete).

Klar setzt den Auftritt für die Schweizer Lancierungskampagne um, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit Cymatic-Visuals – Musik-Schallwellen, die Partikel in symmetrische Muster formen – wurden diverse statische und bewegte Werbemittel gestaltet und realisiert. Nebst Plakaten und Anzeigen sind dies ein Clip für Kino, TV und Web sowie diverse Online-Werbemittel.

Verantwortlich bei Virgin Radio Switzerland: Florian Wanner (Geschäftsführer Radio), Barbara Novak (Leiterin Marketing Radio), Nicola Bomio (Leiter Programm Radio); verantwortlich bei Klar: Marcel Benz (Strategie/Beratung), Lionel Büttner, Peter Trüb, Manuel Griestock (Kreation) Emmi Lichtenhahn (Musikkomposition), Pascal Hofer (Motion Design). (pd/cbe)