Kreisvier Communications: Wenn sich das Sparschwein über Tarife freut

Kreisvier Communications

Fit, Food, Fun – Neupositionierung des TAB

Die Basler Agentur zeichnet für das Rebranding des ehemaligen «Tennis an der Birs» in Aesch verantwortlich.

TAB – so heisst nun das ehemalige «Tennis an der Birs» in Aesch im Baselbiet. Die Basler Agentur Kreisvier zeichnet für das gesamte Rebranding, inklusive CI/CD und Signage-Konzept, verantwortlich.