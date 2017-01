Die BSSM Werbeagentur konnte in den letzten Wochen im 2016 gleich zwei neue Kunden in ihr Portefeuille aufnehmen. Mit dem lokalen Online-Marktplatz Kaloka und dem Farben- und Lackhersteller Basler Lacke wächst die Kundenbasis der Agentur in Basel um zwei weitere nationale Budgets, schreibt die Agentur.



Die Aktivitäten von Kaloka konzentrierten sich auf regionale Medien und bespielte analoge, digitale und soziale Kanäle. Das auf die Herstellung von Markierungs-, Beschichtungs- und Abdichtungsmaterialien spezialisierte Unternehmen Basler Lacke zählt auf die Kompetenzen von BSSM im Bereich Markenentwicklung. Die Agentur erarbeitet eine komplett neue Bildwelt und einen positionierenden Claim. (pd/wid)