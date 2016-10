In Flagranti Communication: Zwei neue Sujets für potenzielle Studierende

Mit einer Kampagne macht die Hochschule für Life Sciences FHNW auf ihre Infoveranstaltungen für die Bachelor-Studiengänge aufmerksam. Mit zwei neuen Sujets führt In Flagranti Communication die Kampagne zur Akquise von Studierenden an der Hochschule für Life Sciences FHNW (HLS) weiter, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Wiederum im Look von Handschrift auf Wandtafel beruhen auch die Fragen «Lenkt Big Data bald die Ärzte?» und «Erhellen Fluore auch Tumore?» Diese basieren auf realen Projekten der HLS. Sie werben für die Bachelor-Studiengänge Biomedizinische Informatik und Chemie.

Weiter entwickelte die Agentur das Konzept für eine Woche Berichterstattung zum Thema Life Sciences im Raum Basel. Während des europaweit führenden Branchentreffs Basel Life Sciences Week strahlte Radio Energy Beiträge aus dem Forschungsalltag an der Hochschule aus. (pd)