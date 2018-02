Econ Megaphon Awards: Agentur am Flughafen gewinnt gleich mehrfach

Am Donnerstagabend wurden in Berlin die Econ Megaphon Awards verliehen, die herausragende Kampagnen aus Kommunikation und Werbung auszeichnet. Die Agentur am Flughafen mit Sitz im st.gallischen Altenrhein konnte gleich mehrere Preise entgegennehmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der «Hockår», das erste multifunktionale Imagebroschürenmailing für die St. Galler Designstuhlspezialisten von By Marei wurde in der Kategorie «Dialogmarketing» mit einem Megaphon in Silber ausgezeichnet.





«Uf e Cüpli bi Wehrle’s» für Domus gewann in der Kategorie «Out-of-Home» Bronze.

Zudem wurde das «Britmailing» für Emil Frey zum Besten der Automobil-Branche und das Image-Spiel für den Sprachdienstleister Diction zum Besten der Branchenkategorie «weitere Dienstleistungen» im Raum DACH gekürt.



Damit hat sich die Agentur am Flughafen Platz 5 im Gesamtranking der Megaphon Awards ergattert. (pd/maw)