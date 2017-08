Aldi: Aldi antwortet Farmy auf Spot-Parodie

von Michèle Widmer

In einer fast 1:1-Parodie des Aldi-Kinder-Spots provozierte das Zürcher Start up diese Woche den Discounter Aldi. Die Schweiz brauche kein weiteres Kind, sondern «Menschen wie Dich und Mich, die genau wissen wollen, was sie täglich einkaufen, so die Botschaft im Clip. Die Kampagne läuft unter dem Namen «Erwachsen Einkaufen».

Nun hat Aldi mit einem weiteren Clip auf die Marketingaktion von Farmy reagiert. «Liebe Farmy-Erwachsene», begrüsst ein Mann in einem Aldi-Lager die Zuschauer. Ein anderer fügt an: «Eure Parodie war ein netter Versuch.» Zum Schluss bedankt sich Aldi bei allen Partnern und Lieferanten und stellt Peter vor, der offenbar Farmy sowie Aldi beliefert. Die Botschaft zum Schluss: «Aldi Kinder kauften Qualität - nur günstiger.»