Charles Vögele: CEO Markus Voegeli geht Ende November

Markus Voegeli, CEO der Charles Vögele Gruppe, wird das Unternehmen per Ende November 2017 verlassen, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit September 2009 war er für das Unternehmen tätig, seit 2012 amtet er als CEO. Er habe einen entscheidenden Beitrag zur Restrukturierung des Unternehmens Charles Vögele geleistet. «Mit der Übernahme durch die Sempione Retail AG im letzten Dezember hat Vögele die nachhaltige Zukunft des Unternehmens und einem Grossteil der Arbeitsplätze gesichert», lässt sich Stefano Beraldo, Verwaltungsratspräsident der Charles Vögele Holding AG, in der Mitteilung zitieren.

Die Nachfolge von Markus Voegeli wird per Mitte Oktober gemäss der Mitteilung gemeinsam durch Jürg Bieri, aktuell CFO der Charles Vögele Gruppe und Francesco Sama, General Manager OVS Brand seit 2011, übernommen. Bieri wird als CEO Corporate Functions and CV Brand das Ressourcen und Performance Management der Gruppe sowie der weiterhin unter dem Namen Charles Vögele geführten Filialen in Deutschland, Österreich und Ungarn verantworten. Er arbeitet bereits 18 Jahren bei Charles Vögele – seit Februar dieses Jahres in der Rolle des CFOs.

Sama hat als CEO OVS Brand die umfassende operative Verantwortung für das wachsende Geschäft unter dem Label OVS. Sama, der bereits aktiv die Markteinführung von OVS in der Schweiz, Slowenien und Österreich begleitet, ist bereits seit vielen Jahren für OVS S.p.A. tätig.

«Mit Jürg Bieri und Francesco Sama haben wir zwei erfahrende Führungspersönlichkeiten an der Spitze, die beide die Unternehmen und die Marke OVS bestens kennen. Damit ist die Kontinuität und das Know-how in der Unternehmensführung sichergestellt», sagt Beraldo laut Mitteilung. (pd/tim)