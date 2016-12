Bernerbär: Claudio Bonaria wird Kommerz-Chef

Claudio Bonaria wird per Mitte März 2017 als neuer Leiter Kommerz für den Bernerbär zuständig sein. Laut einer Mitteilung der Besitzerin IMS Sport war der 42-jährige Berner in den letzten Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen tätig, unter anderem als Leiter Verkauf und Sponsoring beim BSC Young Boys und als Verkaufsleiter bei TeleBärn und Tele M1.

Auch dank seiner früheren Tätigkeit als Key Account Manager bei der Espace Media AG, weise Bonaria ein grosses Beziehungsnetz zu Direktkunden, Agenturen und Vermittlern im Raum Bern vor.

Neben seiner Tätigkeit als Leiter Kommerz beim Bernerbär, wird Bonaria auch als Key Account Manager für das Mandat beim SC Bern tätig sein.

Erst am Dienstag wurde bekannt, dass die Sportvermarktungs-Agentur IMS Sport die Berner People-Zeitung Bernerbär per Januar 2017 von Tamedia abkauft (persoenlich.com berichtete). (pd/eh)