AZ Medien: Daniel Schnüriger verlässt Belcom

Daniel Schnüriger (51) hat sich nach vierjähriger Tätigkeit bei AZ Medien entschieden, die Belcom zu verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren, heisst es in einer Mitteilung des Medienhauses. Schnüriger stiess 2014 zu AZ Medien und begann als Verkaufsleiter der TV Senderfamilie. 2017 wurde er Geschäftsführer der Belcom und verantwortete neben den nationalen und regionalen Fernsehsendern somit auch die lokale Vermarktung der Radiosender.





Neu zeichnet Hardy Lussi (50) per 1. Juli 2018 für die gesamte Belcom als Geschäftsführer verantwortlich. Im Januar 2018 stiess Lussi vom privaten Schweizer TV-Sender S1 zu AZ Medien. Zuletzt war er für den Verkauf TV & Radio National zuständig (persoenlich.com berichtete). Lussi gehört zu den Mitgründern von S1 und verantwortete dort die Vermarktung des Senders. Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingen wurde entschieden, die beiden Funktionen zusammenzulegen. In seiner Funktion als Geschäftsführer Belcom berichtet Lussi direkt an Roger Elsener, Geschäftsführer AZ Medien TV & Radio. (pd/maw)