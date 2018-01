von Matthias Ackeret

Tarkan Özküp

Head of Marketing Credit Suisse (Schweiz) AG

Unser Ziel bleibt die Erhöhung der Brand-Visibility, da wir Dienstleistungen kommunizieren. Wie im laufenden Jahr setzen wir dafür auch 2018 Earned, Paid und Owned Media ein. Dabei stellen wir sicher, dass wir neben Digitalmarketing auch die analoge Welt weiter im Fokus haben, da wir von einem raschen Reichweitenaufbau ständig profitieren. Hervorzuheben ist auch, dass unsere Mediastrategie wiederum 20 Prozent Trial-and-Error-Budget für die Marketing-Automation und für die Produktion und Ausspielung von Content beinhaltet. Inhaltlich stehen Credit Suisse «Viva Kids» mit «Digipigi», dem digitalen Sparkässeli, die Bank für Unternehmer sowie unser Angebot im Bereich Wealth-Planning im Zentrum unserer Aktivitäten. 2018 wird insgesamt eine spannende Herausforderung für uns.







Daniel Fischer

Head of Marketing Switzerland UBS

Das Jahr 2018 wird geprägt sein von der Weiterführung und Schärfung unserer Fokusthemen. Dazu gehört insbesondere unsere eigenentwickelte Marketing-ROI-Messlogik, die uns erlaubt, die datengetriebene Marketingplanung zu präzisieren, die Erfolgsmessung zu systematisieren und unsere Media-Investments zu optimieren. Beim Content-Marketing fokussieren wir weiter auf den Ausbau unserer Möglichkeiten in der systematischen Themenfindung sowie der gezielten Auffrischung aller Kanäle und Formate. Zentral sind zudem die Weiterentwicklung unserer strategischen Initiativen bezüglich Kernbotschaften, kanalgerechte Kreationen, optimierte mediale Ausspielungen sowie innovationsgetriebene Kooperationen. Insgesamt bleiben wir also unserem Credo treu: Mit Kreativität, Effizienz und datengetriebener Marketingintelligenz werden wir weiterhin starke Akzente setzen.







Martin C. Rusterholz

CEO Mediamarkt Schweiz





Mediamarkt wird 2018 seine Marketingaktivitäten konsequent auf seine Omnichannel-Strategie und den damit verbundenen Ausbau seines Onlineshops ausrichten. Deshalb wird die Werbung via digitale Onlinemedien markant erhöht. Daneben wird Mediamarkt wie bisher im Fernsehen und Radio werben, Printtitel aber nur noch punktuell einsetzen. Inhaltlich wird das Marketing 2018 neben den bekannten Stärken von Mediamarkt, dem besten Preis-Leistungs-Angebot und dem grössten Sortiment, auch Serviceleistungen und Fachkompetenz in den Märkten in den Vordergrund stellen. Seine Kundenorientiertheit und seine Fachkompetenz wird Mediamarkt zudem mit Aktionen am POS illustrieren, wie mit unentgeltlichen Kursen für die Handy- und Laptopbenützung, live stattfindenden Kochevents oder Robotics-Workshops für unsere jüngsten Kunden.







Martin Nydegger

Direktor Schweiz Tourismus

Die Dualstrategie von Schweiz Tourismus (ST) gilt auch 2018: die umfassende Bearbeitung der europäischen Märkte und die Förderung des Wachstums aus den Fernmärkten. In Asien positioniert ST die Schweiz konsequent als Individualreiseland. ST betreibt Erlebnismarketing, das auf ausgewählte Gästesegmente ausgerichtet ist. Die Digitalisierung wirkt für ST weiterhin richtungweisend: Wir erschliessen neue Technologien und leben eine Early-Adaptor-Strategie. Das Social-Media-Engagement der Gäste wird gefördert und User-Generated Content umfassend in die Kommunikation eingebaut. Höhepunkte 2018 sind das Themenjahr Velo sowie die Lancierung der Herbstsaison. Das Potenzial des Herbsts ist nicht zuletzt dank der einheimischen Gäste gross. ST nutzt diese Chance zum Aufbau einer differenzierten neuen touristischen Jahreszeit und zahlreicher Produktinnovationen.







Angela Baumann

Leiterin Werbung & Gestaltung Zürcher Kantonalbank

Die Digitalisierung prägt die Marketingkommunikation der Zürcher Kantonalbank massgebend mit. So werden wir den Dialog mit unseren Kunden an den digitalen Touchpoints weiter stärken. Online wie offline wollen wir mit relevanten und spannenden Inhalten überzeugen: Content-Marketing und Storytelling sind hier die Stichworte. Die Tracking-Möglichkeiten der digitalen Marketingmittel nutzen wir konsequent, um die Customer-Journey – und damit die Kundenbedürfnisse – noch besser zu verstehen. In allen Markom-Kampagnen investieren wir auch im nächsten Jahr einen Teil unseres Budgets in eine Innovation. Das können neue Kanäle oder neue Technologien sein – zum Beispiel VR-Videos. Und selbstverständlich werden wir als die nahe Bank an allen Kontaktpunkten weiterhin die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden pflegen.







Achill Prakash

Leiter Marketing Communications Swisscom

Auch 2018 werden wir versuchen, die bezahlten und die eigenen Medien entsprechend ihren Stärken zu nutzen und weiterzuentwickeln. Statt uns aber dem Hype einzelner Kanäle und Buzzwords anzuschliessen, arbeiten wir 2018 stark an unserer Organisationsform und an Zusammenarbeitsmodellen, um leichter zu wirkungsvolleren Lösungen zu finden. Ich glaube, die spannenden Herausforderungen liegen nicht unbedingt in der Frage der Medienwahl. Sie liegen in der Frage, wie man in Zeiten des schnellen Wandels organisatorisch und medial auf aktuelle Strömungen und Trends eingehen oder sie auch locker einmal ignorieren kann.







