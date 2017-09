Es sei «ein probates Mittel» gegen das «death by powerpoint syndrom»: Ob Lektorat, Korrektorat, Übersetzung oder Copywriting – das knapp 100-köpfige Team von Festangestellten bei Diction, einem der führenden Schweizer Sprachdienstleister, brilliere mit seiner Vielseitigkeit. Und das in über 30 Sprachen, wie die Agentur am Flughafen schreibt.

Um die Dienstleistungen und die dafür verantwortlichen Spezialisten den Kunden bei der persönlichen Präsentation nicht mittels langweiliger Powerpointfolien näher bringen zu müssen, wurde von der Agentur ein Brettspiel kreiert, bei dem der potenzielle Auftraggeber gleich selber sein Sprachwissen auf den Prüfstand stellen könne.

Sollte man sich nach der Präsentation selber ans Spiel wagen und dabei straucheln, genüge ein Anruf – egal um welche Tageszeit – denn Diction stehe 24x7 zur Verfügung.

Verantwortlich für Diction: Patrick Fassbender (Geschäftsführer), Catia Brunnenmeister (Stv. Geschäftsführerin), Elisabeth Rettelbach (Verantwortliche Kommunikation); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Spielentwicklung/Art Direction), Patrick Lindner (Text), Miriam Egli (Beratung), Julia Lüchinger (Koordination). (pd/eh)