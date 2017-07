Krüger + Co.: Felix Merz leitet «Marketing Services»

Felix Merz hat per 1. Juli 2017 die Leitung der Abteilung «Marketing Services» bei der Krüger + Co. AG mit Hauptsitz in Degersheim übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 41-jährige Ostschweizer löst Jochen Velinsky ab, der in den Ruhestand tritt.

Merz war als Journalist bei verschiedenen Ostschweizer Medienunternehmen und anschliessend als Kommunikationsberater tätig. Zuletzt leitete er die Kommunikationsabteilung des KMU-Branchenverbandes Swissmechanic. Bei der Krüger + Co. AG ist er als Leiter «Marketings Services» für die Bereiche Marketing und Unternehmenskommunikation zuständig.

Krüger + Co. ist ein Familienunternehmen in dritter Generation. Das Unternehmen wurde 1931 gegründet und bietet umfassende Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Entfeuchten, Heizen, Kühlen und Sanieren. Die rund 250 Mitarbeitenden verteilen sich auf den Hauptsitz in Degersheim und weitere 18 Standorte in der gesamten Schweiz. (pd/cbe)