Ein Match – ein Gratis-Bier. Mit dieser innovativen Idee sorgte die Aktion auf der Dating-Plattform Tinder für Aufsehen und am Schützengarten-Stand für Begeisterung. Denn wer oder was hinter den Tinder-Profilen «Weisser Engel» und «Schwarzer Bär» stand, erfuhr man erst nach dem Swipe auf die richtige Seite. Wer hier also nicht einfach seine Partnervorschläge «durejuflete», wurde belohnt. Alle, die mit einem der zwei Schützengarten-Tinder-Profile einen Match hatten, durften sich ein Gratis-Bier holen, heisst es in einer Mitteilung.

Über diesen ungewöhnlichen Weg wurden neue und alte Schützengarten-Fans erreicht. In lediglich zwei Stunden sorgten der «Weisse Engel» (Hefe-Weissbier von Schützengarten) und der «Schwarze Bär» (Dunkelbier von Schützengarten) laut eigenen Angaben für unzählige Matches und für viel fröhliche Bierlaune.

Die Tinder-Aktion war eine weitere Massnahme der Kampagne «nöd jufle», die die Ostschweiz bereits den ganzen Sommer mit Aktivitäten auf Social-Media-Kanälen unterhalten hat (persoenlich.com berichtete).

Verantwortlich bei Schützengarten: Roger Tanner (Leiter Marketing & Services); verantwortlich bei MRB: Michael Rottmann, Dominic Wirz, Hanning Beland, Vasco Bickel, Fabienne Civelli (Kreation), Christoph Bürge, Ileanna Davanzo, Katharina Pivonka, (Beratung). (pd/cbe)