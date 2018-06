Amag: Innovation & Venture Lab gegründet

Innovationen schneller und fokussierter voranbringen, neue Geschäftsmodelle entwickeln, Beteiligungen und Start-ups operativ führen – dies soll das per 1. Juli 2018 gegründete Innovation & Venture Lab der Amag erreichen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Im Lab werden Themen wie Connectivity, Mobility as a Service, E-Mobility Services sowie disruptive E-Business-Modelle bearbeitet. Es steht der gesamten Amag-Gruppe überdies für agile Projektbearbeitungen zur Verfügung.

Das Lab hat unter anderem den Auftrag, Mobilitätstrends aufzuspüren und sich mit führenden Universitäten sowie der Schweizer Start-up Szene zu vernetzen. Es soll sich ebenfalls mit Initiativen des Volkswagen-Konzerns auseinandersetzen und sich europaweit mit Technologie-und Innovationspartnern austauschen.

Um Marktnähe und optimalen Austausch mit Start-ups, Acceleratoren, Hochschulen und Kooperationspartnern sicherzustellen, werde der Sitz des Labs voraussichtlich im Grossraum Zürich in einem Co-Working Umfeld sein. Der operative Betrieb soll im zweiten Halbjahr 2018 aufgenommen.

Geleitet wird das Amag Innovation & Venture Lab von Philipp Wetzel als Managing Director. In dieser Funktion berichtet der 51- Jährige an Morten Hannesbo, CEO der Amag Group. Der Marketingprofi ist diplomierter Ingenieur ETH mit einem MBA und bringt langjährige Erfahrung aus der Beratung und der Konsumgüterindustrie mit. Philipp Wetzel ist seit 2012 bei Amag tätig, zuletzt als Director Marketing & Business Development / Chief Digital Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Amag Import. Dort war er unter anderem auch federführend bei der Erarbeitung der gruppenweiten Digital- sowie der New Mobility-Strategie, die zum Aufbau einer neuen Organisationseinheit und diversen Ventures führten.

Die weiteren Schlüsselpositionen des Innovation & Venture Labs wurden mit Urs Jaschke als Head of Innovation Lab, Stefan Rüssli, Head of Venture Operations und Markus Abeler, Head of Finance besetzt. Jaschke führte bei Amag Import die Abteilung Digital Business Development, Rüssli verantwortet bei der Amag seit rund einem Jahr New Mobility und Abeler stiess vor wenigen Monaten zur Amag und bringt einen breiten Hintergrund als CFO im Automotive-Umfeld mit.

Christian Hermle übernimmt ab 1. Juli die Leitung Marketing & Business Development von Philipp Wetzel und berichtet in dieser Funktion an Bernhard Soltermann, Managing Director, Amag Import. (pd/maw)