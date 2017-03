Campaigning Summit Switzerland: Lernen von Experten im Campaigning

Jonathan Ellis demonstrierte am Freitag Tools zur Planung von Kampagnen, Operation Libero gewährte einen Blick hinter die Kulissen ihrer Kampagnenorganisation, Michael Brandtner betonte, dass sich Marken mit einem einzigen Wort positionieren sollten.

Veranstalter Peter Metzinger gab den Teilnehmenden mit einem Rück- und Ausblick seine fünf wichtigsten Lektionen aus den vergangenen fünf Campaigning Summit Switzerland mit und Bestseller-Co-Autor Yuri van Geest erläuterte sein Konzept der Exponentiellen Organisation als effektiver Schutz gegen die disruptiven Folgen der Digitalen Transformation. Auch die niederländische Botschafterin Anne E. Luwema stattete dem Campaigning Summit Switzerland 2017 einen kurzen Besuch ab, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben.

Mit einer Rede eröffnet und moderiert wurde der Summit von Stephan Klapproth. Zwischendurch gab es zwölf Barcamp-Sessions, in denen Teilnehmende eigene Fragestellungen mit anderen Teilnehmenden bearbeiten und sich, so wie in den Pausen, vernetzen konnten. Für physische und geistige Auflockerung mittels Lachyoga sorgte nach dem Mittagessen Stuart Goodman.

Der nächste Campaigning Summit findet am 16. März 2018 statt. (pd/eh)

Bilder: Adrian Bitzi