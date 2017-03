Digital out of Home: Luzern testet digitale Reklameplakate

In der Stadt Luzern werden auf April zwei digitale Reklameplakate in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst. Aufgestellt werden die Bildschirme auf dem Bahnhofplatz und dem Schwanenplatz. Auf der einen Seite zeigen sie Werbung, auf der anderen einen interaktiven Stadtplan. Kommt die Neuerung im Pilotprojekt gut an, werden an neun weiteren Standorten digitale Werbebildschirme installiert.



Fotomontage Clear Channel



Betrieben werden die digitalen Reklameplakate von der Clear Channel Schweiz AG, die in der Stadt Luzern rund 600 Plakatstellen bewirtschaftet. Die Stadt geht davon aus, dass das klassische Papierplakat zusehends durch Leuchtwerbung und digitale Werbung abgelöst wird. (sda/cbe)