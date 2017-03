Agentur am Flughafen: Mit Sulzer Mixpac neuen Kunden gewonnen

Sulzer Mixpac mit Hauptsitz in Haag ist der weltweit führende Hersteller von Produkten und Services für das Applizieren und Mischen von Flüssigkeiten und steht für präzise Misch- und Austragungssysteme für Ein- und Mehrkomponenten-Materialien, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Unternehmen hat der für B2B- und Dialogmarketing bekannten Agentur am Flughafen den Auftrag für die Sulzer-Mixpac-Kommunikation rund um die grösste Zahnarztmesse IDS in Köln erteilt. Erste Massnahmen werden in Kürze zu sehen sein. (pd/cbe)