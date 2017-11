APG|SGA: Neue Werbeflächen in Einkaufszentrum

Zur Eröffnung des zweitgrössten Einkaufszentrums der Schweiz, der «Mall of Switzerland» im luzernischen Ebikon, nimmt die APG|SGA neue Werbeflächen in Betrieb: 19 digitale Shopping ePanels sind inmitten der Mall in Ebikon positioniert, weitere 22 analoge Flächen (F12L und F200L) ergänzen das Angebot, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die «Mall of Switzerland» wurde am Mittwoch eröffnet. Der exklusive Zuschlag für die Vermarktung der neuen analogen und digitalen Werbeflächen ging im Rahmen einer Ausschreibung an APG. Auf einer Gesamtfläche von 65’000 Quadratmetern werden rund 150 Shops und Gastronomiebetriebe eingemietet sein.

Bereits im Oktober hat APG das Shoppingcenter «Sonnenhof» im sanktgallischen Rapperswil digitalisiert. Neu sind fünf Shopping ePanel verfügbar. (pd/cbe)