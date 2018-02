Im Zuge der Einführung der neuen crossmedialen Print- und Digitalstrategie hat Publicitas am 1. Februar eine Niederlassung in Genf eröffnet. Die wachsende Nachfrage nach programmatischen Angeboten und der Bedarf, näher am Genfer Markt zu sein, hätten es ermöglicht, eine lokale Strategie zur Kundenzufriedenheit zu entwickeln, heisst es in einer Mitteilung.

Key Account Manager Julien Leroy ist zuständig für die Beantwortung von Kunden- und Agenturanfragen im Rahmen von lokalen, regionalen und nationalen Strategien. Mit dieser Eröffnung ist Publicitas nun in allen französischsprachigen Kantonen präsent. (pd/cbe)