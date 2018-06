Tamedia: Neuer Mail-Aboservice «Daily Juice» lanciert

Zu Themen wie Gesundheit, Ernährung, Sport, Beziehung oder Arbeit will der neue Tamedia-Mailservice «Daily Juice» interessante und nützliche Inhalte liefern, die es den Nutzern ermöglichen sollen, sich täglich weiterzuentwickeln, schreibt das Verlagshaus in einer Mitteilung. Auf der dazugehörigen Website können Interessierte verschiedene Zehn-Lektionen-Kurse auswählen und erhalten danach jeden Tag eine Lektion per E-Mail zugestellt. Die Kurse basieren auf passenden und thematisch relevanten Beiträgen aus allen Tamedia-Plattformen, ausgesucht und ergänzt vom «Daily Juice»-Team. Der erste Kurs ist gratis, alle weiteren Zehn-Tages-Kurse kosten drei.

Marc Isler, Leiter Digital Sales Development, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «‹Daily Juice› bietet die beste Möglichkeit, das Lernen zur täglichen Gewohnheit zu machen. Dieser ‹Knowledge-Hacking-Service› ermöglicht es den Anwendern, sich einen guten Überblick über ein bestimmtes Thema zu verschaffen und sich dabei auf die wichtigsten Aspekte zu konzentrieren.» (pd/maw)