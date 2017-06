Aussenwerbung: Neuer Player bei öffentlicher Plakatierung

Der Entscheid des Zürcher Stadtrats zur Vergabe der Plakatpacht für die nächsten fünf Jahre ist gefallen. Ab 1. Juli 2018 bis Ende Juni 2023 werden sich drei Firmen die Bewirtschaftung der rund 1800 Plakatwerbestellen im öffentlichen Grund der Stadt Zürich teilen. Nebst den bekannten Firmen APG|SGA Allgemeine Plakatgesellschaft und Clear Channel Schweiz hat sich neu die Neo Advertising SA aus Genf einen Anteil der Plakatflächen gesichert, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Aufgeteilt in Lose

Wie bereits bei den letzten beiden öffentlichen Ausschreibungsverfahren 2006 und 2012, wurde auch dieses Mal das Plakatvolumen im öffentlichen Grund in Lose aufgeteilt (persoenlich.com berichtete). Ziel war es, die Meistbietenden zu ermitteln, den Wettbewerb spielen zu lassen und die Pacht möglichst auf mehrere Firmen zu verteilen.

Die Lose 1, 2 und 5 gehen an die Neo Advertising SA, die Lose 3, 6, 7 und 10 an die APG|SGA Allgemeine Plakatgesellschaft und die Lose 4, 8, 9a und 9b sowie der Auftrag zur Bewirtschaftung der Kulturplakatstellen der Stadt Zürich (Los 11) an die Clear Channel Schweiz.

Mehr eingenommen in letzten zehn Jahren

Mit der Vergabe an die drei Firmen konnte die Stadt die Einnahmen aus der Plakatierung um rund 3 Prozent auf rund 2,81 Millionen Franken pro Jahr steigern. Damit wächst der Erlös weniger markant als bei den letzten Ausschreibungen. Der Markt für klassische Plakate scheint gegenwärtig ausgereizt, denn der Trend geht auch in der Aussenwerbung weg von analogen hin zu digitalen Anwendungen, heisst es in der Mitteilung weiter. Hier konnte die Stadt im Jahr 2015 mit der Ausschreibung von zusätzlichen 10 Werbescreens sowie 20 Plakat-Leuchtdrehsäulen neue Einnahmen von 3,6 Millionen Franken realisieren.

Insgesamt konnten die Einnahmen aus der Aussenwerbung im öffentlichen Grund in den letzten zehn Jahren von 2,4 Millionen auf rund 6 Millionen Franken erhöht werden. (pd/lom)