Galaxus: Onlineshop expandiert nach Deutschland

Der grösste Onlinehändler der Schweiz expandiert nach Deutschland: Im kommenden Jahr lanciert die Digitec Galaxus AG mit galaxus.de ihren ersten Onlineshop im Ausland, wie es in einer Mitteilung heisst. Wie in der Schweiz wird Galaxus in Deutschland ein Online-Warenhaus sein: Kunden finden dort zum Beispiel Smartphones, Drohnen, Druckerpatronen, Windeln, Mixer, Lippenstifte, Sofas oder Skateboards.

«Ich bin überzeugt, dass die Kunden in Deutschland unseren Onlineshop schätzen werden», wird Florian Teuteberg, CEO und Mitbegründer von Digitec Galaxus, in der Mitteilung zitiert. Die gemeinsame Sprache, die zehnmal so grosse Bevölkerung und die höhere Affinität zum Einkauf im Internet seien die Hauptgründe, die ihn für eine erfolgreiche Expansion nach Deutschland zuversichtlich stimmen. Während die Onlinehändler in der Schweiz im Non-Food-Bereich einen Anteil von rund 15 Prozent am Einzelhandel haben, sind es in Deutschland laut eigenen Angaben bereits über 20 Prozent.



Der Onlineshop galaxus.de wird ähnlich aussehen wie galaxus.ch. «So halten wir den Aufwand in der Entwicklung klein und können neue Funktionen gleichzeitig in beiden Ländern anbieten», so Teuteberg weiter. Der Firmensitz von galaxus.de wird in Hamburg sein. Leiten wird das Unternehmen ein Geschäftsführer vor Ort.

Günstigere Preise auch für die Schweiz

Galaxus wird sich in Deutschland preislich ähnlich positionieren wie in der Schweiz. In der Schweiz hat Digitec Galaxus laut Mitteilung massgeblich dazu beigetragen, dass die Preise für Elektronik heute tiefer sind als im EU-Durchschnitt.

Von der Expansion nach Deutschland werden auch die Schweizer Kunden von Digitec Galaxus profitieren: «Günstigere Einkaufskonditionen geben wir an die Konsumenten weiter», verspricht Teuteberg. Auch wolle man das Angebot und die Produktvielfalt in der Schweiz weiter ausbauen. Für Teuteberg ist zudem schon jetzt klar: «Wenn wir in Deutschland erfolgreich sind, werden wir mit Galaxus in weitere Länder expandieren.»

Der Detailhandelskonzern Migros ist zu 70 Prozent an Digitec Galaxus beteiligt. Digitec Galaxus betreibt neben den beiden Onlineshops zehn Filialen in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt über 1100 Mitarbeiter. (pd/cbe)