Agentur am Flughafen: René Eugster in die USA berufen

Die DMA International Echo Awards stehen für herausragendes, datenbasiertes und kreatives Marketing. Sie gehören zu den wichtigsten Auszeichnungen für Dialog- und Directmarketing. Die Jury setzt sich aus erfahrenen Dialog- und Digital-Spezialisten aus 26 Ländern zusammen. Juriert wird in drei Runden.

René Eugster, Gründer und Creative Director der Agentur am Flughafen, wird mit dem Gros der Juroren während den ersten beiden Runden online die Spreu vom Weizen trennen. Darüber hinaus ist er laut einer Agenturmitteilung Mitglied der Metall-Jury, die Mitte August in New York tagt. (pd/cbe)