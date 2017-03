APGS: Ring frei für die Markenstrategen

Strategien, die den Markt knacken: Das ist das Leitmotiv des Abends am 3. Internationalen Strategy Slam, der am 30. März 2017 in Zürich über die Bühne geht. Nach Berlin 2015 und Wien 2016 feiert die Eventreihe ihre Schweizer Premiere, wie die Account Planning Group Switzerland (APGS) in einer Mitteilung schreibt.

In der Amboss-Rampe beim Hauptbahnhof stellen sich je drei Markenstrategen aus Deutschland, Österreich und Schweiz dem Case-Battle – und dem Urteil des Publikums. Dabei sei jedes Mittel erlaubt: Hauptsache, die Slammerin oder der Slammer sei am Case massgeblich beteiligt und die Präsentation dauere nicht mehr als 9 Minuten. Moderiert wird der Slam von Julian Thorner, Journalist bei Radio SRF 3. Die Schweizer Delegation geht mit Cases für Appenzeller Käse, IKEA und Statement an den Start.

Der International Strategy Slam ist ein gemeinsamer Event der Account Planning Groups in der Schweiz und in Deutschland sowie von Strategie Austria. Zusammen vertreten die drei Verbände laut Mitteilung rund 750 Strategen aus führenden Agenturen und Unternehmen. Sponsoren dieses Jahres sind SBB, Marketagent.com, Erste Group und das Magazin Bergwelt. (pd/tim)