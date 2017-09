Fotoverbot in Bergün: Umstrittener Werbegag hat ein Nachspiel

Fotoverbot in Bergün

Sonderbewilligung für alle Fotografen

Das Fotografierverbot in der Bündner Gemeinde soll an der nächsten Gemeindeversammlung aufgehoben werden.

Das «Herzliche Fotografierverbot» in der Bündner Gemeinde soll schon an der nächsten Gemeindeversammlung wieder aufgehoben werden. Bis dahin erteilt Bergün eine pauschale Ausnahmegenehmigung. Dieses Vorgehen war laut der Agentur Jung von Matt/Limmat von Anfang an so geplant. Auch die Gemeindeversammlung war eingeweiht.