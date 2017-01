Wer liefert was: Von «Gugeln» Richtung «Schnellerfinden»

Der Online-B2B-Marktplatz «Wer liefert was» schaltet nun auch in der Schweiz TV-Spots. Sie laufen auf den SRF-Kanälen und in den Schweizer Werbefenstern von privaten TV-Stationen. Erzählt werde die Geschichte «in Hochgeschwindigkeit» – angelehnt an das schnelle und zielgenaue Suchen und Finden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die drei Spots beginnen mit der Fahrt eines Lastwagens, der das Ortsschild «Gugeln» passiert und Richtung «Schnellerfinden» fährt. Denn dort, so die Geschichte, sind die Unternehmen sehr erfolgreich, weil sie auf «Wer liefert was» entsprechend schneller die richtigen Produkte finden.

Regie führte Navid Abri von der Produktionsfirma Film Deluxe. Plantage Berlin zeichnet für die Kreation und die Umsetzung verantwortlich.

«Wer liefert was» hat im Frühling 2016 in Deutschland eine TV-Kampagne realisiert. In der Schweiz gab es bislang nur Radio-Spots.

Die Kampagne dauert bis Ende Februar 2017. (pd/eh)