Der Werbevermarkter Screen24 baut sein Partnernetzwerk aus und erschliesst neue Teilmärkte für sich. Mit den Kooperationen mit Softcarwash und der Firma Road Media, die Screens an Tankstellen und Kiosken der Marken Aperto und Coop Pronto betreibt, gelinge es Screen24 in den «strategisch wichtigen» Autowasch- und Tankstellenservice-Markt einzusteigen, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Mit dem Screenvermarkter SignactiveTV erweitert das Unternehmen sein Angebot ausserdem im Bereich Sport. Insgesamt vergrössert Screen24 sein Netzwerk damit um 461 neue Screens. «Mit diesen neuen Partnern ist uns ein wichtiger Schritt im Bereich Drittvermarktung gelungen», sagt Michael Voss, CEO von Screen24, gemäss Mitteilung. Weitere Kooperationen dieser Art seien bereits in Planung. (pd/maw)