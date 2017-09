Clear Channel: Zürcher Central kann gebucht werden

Mit neuen Schienen und Strassenbelägen sowie grösseren Traminseln und Dächern ist das Zürcher Central seit dem 12. August wieder für Tram und Bus in Betrieb. Jetzt sind auch die Aussenwerbeflächen an diesem hochfrequentierten Knotenpunkt in Zürich fertig installiert und können gebucht werden, wie Clear Channel mitteilt.

Die 15 neuen Werbeträger mit 33 Werbeflächen sind beleuchtet, auf die neue Architektur angepasst und sprechen ein urbanes, mobiles und kaufkräftiges Publikum an, wie es in der Mitteilung weiter heisst. «Mit dem Gesamtkonzept zum Umbau der Haltestelle wurden auch die Werbestellen mitgeplant», sagt Clear-Channel-Sprecherin Ursulina Stecher auf Anfrage. «Dies erlaubte die Erhöhung auf die genannte Anzahl und in eine einheitliche und stimmige Integration.» Vor dem Umbau sei ein Werbeträger im Einsatz gewesen.

Werbetreibende erreichen laut Mitteilung alleine mit einer Präsenz am Central täglich rund 45’000 ein-, aus- und umsteigende Fahrgäste. (pd/cbe)