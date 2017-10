Fabian Wüthrich war zuletzt bei APG/SGA Traffic in Aarau als Verkaufs- und Mediaberater im Aussendienst tätig. Der 29-Jährige verantwortete nebst der Mediaberatung für bestehenden Kunden auch die Betreuung der Werbeagenturen und die Neukundengewinnung. Davor war Wüthrich Leiter Innendienst bei Swiss Network Marketing GmbH in Aarwangen, wie es in einer Mitteilung der AZ Medien heisst.





Giuseppe Palumbo verantwortete zuletzt die Neukundenakquise, die Bestandspflege und die persönliche Beratung der Kunden im Raum Aargau/Solothurn bei APG/SGA. Zuvor war der 34-Jährige unter anderem als Verkaufsberater im Aussendienst bei der CSS Kranken-Versicherung und der Concordia Versicherung tätig. (pd/cbe)