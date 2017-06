Die Chefredaktorin und Co-Geschäftsleiterin der «Surseer Woche», Andrea Willimann, wechselt zur Blick-Gruppe. Sie werde im Politikressort in Bern für «Blick», «Sonntagsblick» und «Blick am Abend» tätig sein, teilte die «Surseer Woche» am Mittwoch mit.

Willimann arbeitete während elf Jahren bei der «Surseer Woche». Sie habe das Blatt geprägt, weiterentwickelt und zu einer relevanten, publizistisch-politischen Stimme im Kanton Luzern gemacht, hiess es. Verwaltungsrat, Redaktion und Verlag bedauerten den Weggang sehr. Dank ihrem Engagement sei die Regionalzeitung zu einer Erfolgsgeschichte geworden. (sda/cbe)