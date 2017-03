Basler Zeitung Medien: «Basler Zeitung» kooperiert mit Somedia

Ab Mitte 2017 werden die Seiten der «Basler Zeitung» und von «BaZ Kompakt» mehrheitlich bei Somedia in Chur gelayoutet und korrigiert, heisst es in einer Mitteilung der Basler Zeitung Medien.



«Somedia verfügt mit ihrem modernen Medienhaus in Chur über die nötigen technischen Kapazitäten und über das entsprechende Know-how», wird Rolf Bollmann, CEO der Basler Zeitung Medien, zitiert. Dies komme dem Bestreben der «Basler Zeitung» zugute, sich ganz auf das publizistische Kerngeschäft zu konzentrieren.



Die Kooperation führt in Basel zu einem Arbeitsplatzabbau von einigen Mitarbeitern in den Bereichen Layout und Korrektorat, wobei beide Abteilungen in Basel bestehen bleiben. (pd/cbe)