Zehnder Verlag: Bereits Wechsel bei neuer «Unterland Zeitung»

von Christian Beck

Am 11. Januar erschien im Zürcher Unterland mit der «Unterland Zeitung» zum ersten Mal eine neue Wochenzeitung (persoenlich.com berichtete). Nachdem der «Wochenspiegel» nach 36 Jahren eingestellt wurde, sprang der Zehnder Verlag in die Bresche und stampfte die neue wöchentliche Regionalzeitung aus dem Boden. Als Redaktionsleiterin engagiert wurde Malini Gloor, die zuletzt bei der «Werbewoche» und beim «Höngger» arbeitete.

Am Montag wurde Malini Gloor gekündigt, dies innerhalb der Probezeit. «Die Ausrichtung von Malini Gloor und dem Verlag deckten sich nicht», sagt Verleger Andreas Zehnder gegenüber persoenlich.com.

«Immer auch ein Lernen bei einer neuen Zeitung»

Die Kündigung war für Gloor «völlig unerwartet und sehr überraschend», wie sie auf Anfrage sagt. «Nach dem Zeitungsabschluss diesen Montagabend wurde ich zum Kündigungsgespräch vorgeladen.» Sie wurde schliesslich freigestellt. Dass es unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung der Zeitung gab, kann Gloor nicht bestätigen. «Ich erhielt jeweils konstruktive Feedback-Mails des Verlegers, welche ich umsetzte. Es ist immer auch ein Lernen bei einer neuen Zeitung», sagt sie.

Gloor hatte den Auftrag, innert kürzester Zeit die neue Wochenzeitung zu gestalten. «Bis Ende Februar arbeitete ich alleine auf der Redaktion. Unterstützung durch Textbeiträge erhielt ich von Verlagsredaktor Charly Pichler», sagt Gloor. Erst diesen Mittwoch startete eine Volontärin. «Ich erhielt sehr viele positive Leserbriefe und Telefonanrufe auf meine Kolumnen und auf die neue Zeitung allgemein», so Gloor. Dementsprechend sei sie nun konsterniert und habe keine neue Stelle in Aussicht.

Neue Leitung seit Mittwoch

Neuer Redaktionsleiter der «Unterland Zeitung» ist seit Mittwoch Andreas Nievergelt. Er arbeitete zuletzt als Selbstständiger im Bereich Texte und Events. Zuvor war er unter anderem Korrespondent und Redaktor beim «Zürcher Unterländer», Videojournalist bei TeleZüri und arbeitete bei Pressestellen verschiedener Unternehmen. Ebenfalls neu im Redaktionsteam ist seit Mittwoch Barbara Stotz. Auch sie war zuvor Korrespondentin und Redaktorin des «Zürcher Unterländers», den sie zwischenzeitlich auch mal leitete.

Durch den Wechsel in der Redaktionsleitung soll sich die neue «Unterland Zeitung» in der Region etablieren. «Der Verlag ist überzeugt, dass die Zeitung zukünftig noch mehr lesenswerte Informationen für die Leser publiziert und dadurch zu einer gerne gesehenen Lektüre werden wird», so Verleger Andreas Zehnder.

Der Zehnder Verlag gibt in 16 Gebieten 25 Titel mit insgesamt 30 Splits heraus. (cbe)