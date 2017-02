SRF: Bernhard Russi bei «Schawinski»

Mit dem Ende der Ski-WM in St. Moritz treten Bernhard Russi und Matthias Hüppi als Kommentatorenduo zurück (persoenlich.com berichtete).

Doch die Schweizer Skilegende Bernhard Russi konnte vor Kurzem bereits einen neuen Erfolg feiern: Der sehr persönlich gehaltene «DOK»-Film «Bernhard Russi – Von hohen Gipfeln und dunklen Tälern» begeisterte Publikum und Presse. Offen und emotional berichtet Russi von heftigen Schicksalsschlägen und davon, wie er damit umgeht: vom Lawinentod seiner ersten Frau, vom unerwarteten Tod des jüngsten Bruders, vor allem aber auch über die schwerstbehinderte Schwester. Russi gibt sich jeweils offen und emotional (persoenlich.com berichtete).

Das Interesse an den bewegten Geschichten hinter dem Erfolg des Strahlemanns war und ist gross: Knapp eine Million Menschen haben den «DOK»-Film bereits gesehen, Zeitungen laden Russi zum Interview und versuchen, ebenfalls eine Portion Gefühl zu erhaschen, heisst es in einer SRF-Mitteilung. Doch wie viel verrät der Olympiasieger tatsächlich über sein Innenleben? Was ist Schauspiel, was authentische Beschreibung? Schliesslich wolle Russi Applaus, wie er kürzlich dem Tages-Anzeiger verriet. Wie geht Russi also mit den Reaktionen auf den vielbeachteten Film um?

Im Gespräch mit Roger Schawinski spricht Bernhard Russi über seinen jüngsten (Film-)Erfolg, über die Highlights der Ski-WM in St. Moritz, welche er zum letzten Mal als Co-Kommentator mit Matthias Hüppi moderierte, und darüber, dass Schicksalsschläge stärker machen.

«Schawinski» wird am Montag, 20. Februar, um 22.55 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. (pd/cbe)