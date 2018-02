Die Olympischen Winterspiele finden 2018 in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang statt. Aufgrund der Zeitverschiebung ist der «Blick am Abend» das erste Schweizer Printmedium, das über die Ergebnisse eines vollen Olympia-Tages berichten kann. Diesen Vorsprung nutze die Sport-Redaktion der Blick-Gruppe, indem der «Blick am Abend» während der gesamten Dauer der Olympischen Winterspiele im Olympia-Outfit erscheine, wie Ringier in einer Mitteilung schreibt.

Ab Freitag, 9. Februar, haben die Leserinnen und Leser der Gratiszeitung zwei Titelseiten zur Auswahl: Die grüne Sport-Titelseite wird in den Verteilungsboxen oben liegen und markiert den Einstieg in die Olympia-Berichterstattung, die Sportbegeisterte bis zur Mitte der Zeitung erwartet.

Wer sich eher für das restliche Tagesgeschehen interessiert, dreht die Zeitung um und findet dort die gewohnten News-, People- und Lifestyle-Themen. (pd/maw)