SRF: Christoph Gebel gibt Unterhaltungs-Leitung ab

SRF-Unterhaltungschef Christoph Gebel hat sich entschieden, sich aus der Geschäftsleitung zurückzuziehen und die Leitung der Abteilung Unterhaltung abzugeben, wie es in einer Mitteilung heisst. Sein breiter Erfahrungsschatz in Radio und Fernsehen sowie im obersten Management komme SRF allerdings weiterhin zugute: Als Senior Advisor werde Gebel im Auftrag der Unternehmensleitung zentrale Change-Projekte begleiten.

«Schon bei meinem Antritt als Leiter der Abteilung Unterhaltung habe ich mir selber einen Zeithorizont von ungefähr sechs Jahren in dieser Funktion gesetzt. Gerade in diesem schnelllebigen und sehr vielfältigen Genre muss man immer Vollgas geben – aber auch rechtzeitig spüren, wann Zeit für neue Kräfte ist», sagt Gebel zu seinem Rücktritt. Seine persönliche Überlegung war: «Bevor ich 60 werde, möchte ich nochmals etwas Neues beginnen und mich dadurch neuen Herausforderungen stellen. Und so freue ich mich nun sehr, dass ich als Senior Advisor bei grossen Projekten weiter meinen Beitrag dazu leisten kann, SRF in dieser sehr anspruchsvollen Zeit für die Zukunft fit zu machen.»

«Christoph Gebel hat die Abteilung Unterhaltung mit grosser Leidenschaft und Kompetenz geführt. Ich kann seinen Wunsch nachvollziehen, sich nach vielen Jahren in Geschäftsleitungsfunktionen nochmals einer neuen Herausforderung zu stellen», lässt sich SRF-Direktor Ruedi Matter in der Mitteilung zitieren. Es freue ihn sehr, dass sie weiterhin auf die vielseitigen Kenntnisse von Gebel zählen dürften. Denn: «Er kennt das Radio- und Fernsehgeschäft bestens, hat erfolgreich Reorganisationen umgesetzt und ist somit der ideale Berater für Projekte zur Weiterentwicklung von SRF.»

Gebel ist seit Januar 2011 Leiter der Abteilung Unterhaltung von Schweizer Radio und Fernsehen. In dieser Funktion hat er mit seinem Team das Programmportefeuille der Unterhaltung zeitgemäss gestaltet und damit beim Publikum für anhaltenden Erfolg der Unterhaltungssendungen gesorgt, wie es weiter heisst. Neben grossen Shows wie «Viva Volksmusik», «Hello Again!» oder «Darf ich bitten?» seien zahlreiche neue, innovative Formate entstanden: «Verkehrte Welt», «Jobtausch», «Üse Buurehof» oder «Cervelat trifft Baklava» sind nur einige Beispiele. Ausserdem habe Christoph Gebel die Abteilung Unterhaltung reorganisiert und innovative, flexible Arbeitsstrukturen eingeführt.

Als Programmleiter von DRS 1 und DRS Musikwelle gehörte Christoph Gebel bereits ab 2001 zur Geschäftsleitung von Schweizer Radio DRS und war massgeblich für die Weiterentwicklung der beiden Radiosender verantwortlich, wie es weiter heisst. Der Relaunch der Musikwelle, verbunden mit der Lancierung des Digitalradios DAB, stand unter seiner Leitung.

Die Nachfolge von Christoph Gebel ist noch nicht geregelt. Die Stelle der Leiterin/des Leiters Abteilung Unterhaltung bei SRF wird intern und extern ausgeschrieben. (pd/tim)