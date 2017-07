Barfi.ch: Das Onlinemedium sucht Partner

Presseschau

So ehren die Zeitungen «Polo National»

Der «Blick» bezeichnet ihn als «National-Unheiligen»; die NZZ sieht in Hofer ein Vorbild in der Musikszene.

Ein «National-Unheiliger» und «schweizerischer Weltstar», schreibt der «Blick» am Dienstag. Währenddessen sieht die «Neue Zürcher Zeitung» in Polo Hofer ein Vorbild in der Musikszene. Seine «Swissness» sei verkaufsfördernd gewesen.