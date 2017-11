Fussball-WM 2018

Die Presse feuert die Schweizer Nati an

Heute Abend in Belfast und am Sonntag in Basel tritt die Nationalmannschaft gegen Nordirland an. Dabei entscheidet sich, ob die Schweiz an die WM fährt.

Grosse Vorfreude auf das Fussballspiel Nordirland gegen die Schweiz, welches heute Abend um 20.45 Uhr angepfiffen wird. (Bild: Christian Beck)