Schweiz am Sonntag: Die Zeitung soll bald «Schweiz am Wochenende» heissen

von Michèle Widmer

Wenn der «Schweiz am Sonntag»-Chefredaktor Patrik Müller im Januar auch die Leitung der «az Nordwestschweiz» übernimmt, wird sich für die beiden Publikationen wohl bald so einiges ändern. Bereits im Oktober deutete Müller gegenüber persoenlich.com an, in welche Richtung er denkt: «Eine Zeitung für das ganze Wochenende, die Lesestoff für zwei Tage bietet und der klassischen Sonntagspresse einen Tag voraus ist, könnte eine Innovation sein», sagt er damals.

Nun werden diese Pläne laut einem Artikel im aktuellen «Schweizer Journalist» konkreter. Auf zwei ganzen Seiten widmet sich Kurt W. Zimmermann der Zukunft der «Schweiz am Sonntag» (SaS), die künftig «Schweiz am Wochenende» heissen und am Samstag erscheinen soll. Der Entscheid, die Sonntagsausgabe vorzuverlegen ist laut Zimmermann eine «Novität für die Schweizer Zeitungsbranche». Müller sei damit ein «spezielles Geschäftstalent unter den einheimischen Chefredaktoren».

Müller hält sich bedeckt

Weder Müller noch die Kommunikationsabteilung der AZ Medien wollen sich gegenüber persoenlich.com weiter zu den Plänen äussern. Allerdings zeigt Zimmermann in seinem Artikel schlüssig auf, was bei den AZ Medien zum Entscheid geführt haben soll und wie die Samstagsausgabe der «Aargauer Zeitung» künftig mit der «Schweiz am Sonntag» verschmelzen könnte.

Die Tageszeitungsredaktion liefere die Aktualität, weiss Zimmermann, und die Sonntagsredaktion steuere die übergreifenden Themen von Politik und Lifestyle bei. Das Sparpotenzial bei den Redaktionskosten sei allerdings limitiert, weil das bisherige Team der SaS im neuen Modell weitgehend erhalten bleibe.

Kooperation mit Somedia

Im Artikel nicht thematisiert wird, welche Lösung die AZ Medien bezüglich der Zusammenarbeit mit der «Südostschweiz» parat haben. Im März 2013 wurden die damaligen Sonntagsblätter «Sonntag» und «Südostschweiz am Sonntag» gemeinsam zur «Schweiz am Sonntag».